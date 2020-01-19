SpaceX взорвала Falcon 9 ради испытаний аварийной системы пилотируемого корабля Crew Dragon

SpaceX провела испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9. Трансляция шла на ютуб-канале SpaceX.

Корабль после команды на экстренное отделение от ракеты запустил восемь резервных двигателей, которые отвели его на безопасное расстояние. Falcon 9 при испытаниях специально взорвали.

Затем на парашютах Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане.

К месту аварийной посадки отправляют спасательное судно.

Корабль Crew Dragon разработали для отправки астронавтов на МКС, пока что NASA не разрешало даже тестовые полеты с людьми на борту. SpaceX ожидает одобрения тестовых полетов с астронавтами до конца 2020 года.

Единственным средством отправки людей на МКС остаются российские «Союзы», NASA платит за каждое место на борту корабля 80-85 миллионов долларов.