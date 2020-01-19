Полиция США начала использовать приложение Clearview, сканирующее фотографии из фейсбука. Соцсеть проводит расследование
Полиция США массово использует систему распознавания лиц Clearview AI, которая анализирует фотографии, загруженные пользователями фейсбука. Об этом пишет The New York Times (NYT).
Кроме фейсбука, приложение использует изображения с ютуба и «миллионов других сайтов», всего Clearview анализирует до трех миллиардов фотографий.
Газета уточняет, что Clearview собирает изображение, как правило, в нарушение условий соцсетей. После публикации Facebook начала расследование ситуации с Clearview, добавляет Business Insider.
По данным NYT, приложение используют не менее 600 полицейских департаментов США, владельцы Clearview продают доступ к нему за две тысячи долларов.
Пользователь приложения загружает, например, фотографию подозреваемого, а система сопоставляет снимок с фотографиями из соцсетей, которые находятся в открытом доступе.
Также Clearview может работать с очками дополненной реальности, что означает возможность мгновенной идентификации человека.
Федеральная торговая комиссия США в июле оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов из-за утечки данных пользователей. Расследование в отношении соцсети начали после скандала с компанией Cambridge Analytica, которая собрала данные миллионов пользователей фейсбука для использования в политической рекламе.