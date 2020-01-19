Американские военные остановили российских на пути к спорному месторождению нефти в Сирии

В Сирии американские солдаты остановили российских военных, которые планировали добраться до нефтяных месторождений. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным источников агентства, российский военный патруль 18 января остановили на территории, контролируемой курдскими военными формированиями (YPG), созданными при поддержке США.

Военные направлялись к месторождению Румейлан, на которое претендуют США, курды и Сирия.

За два дня до этого, 16 января, российским военным не позволили пройти к тому же месторождению бойцы YPG.

Hurriyet уточняет, что в районе месторождения Румейлан располагается американская военная база.