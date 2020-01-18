Зону платной парковки в Москве расширят на 80 улиц

Власти Москвы расширят зону платной парковки еще на 80 улиц. Это произойдет с 17 февраля. Соответствующий указ 17 января подписал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Новые платные парковочные места появятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

Как подчеркнули в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», деньги за стоянку будут брать на тех улицах, где местным жителям не хватает мест для парковки и где находятся «точки притяжения автомобилистов из других районов и городов». В организации подчеркнули, что изменения делаются по просьбам жителей и согласованы с муниципалитетами.

Платные парковки в Москве существуют с 2012 года. К 2019 году они принесли бюджету города 26,3 миллиарда рублей.