В аэропорту Новосибирска у самолета S7 загорелся двигатель перед взлетом

В аэропорту Новосибирска у самолета А-321neo авиакомпании S7, вылетавшего во Вьетнам, перед взлетом загорелся двигатель.

Инцидент произошел около часа ночи 18 января по местному времени. После возгорания экипаж прервал взлет и запустил систему пожаротушения.

В результате инцидента никто из находившихся на борту 185 человек не пострадал. Пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом.

Следственный комитет и транспортная прокуратура начали проверки по факту инцидента. По предварительным данным СК, загорелось скопившееся в выхлопной системе авиационное топливо.