Путин пообещал выплатить ветеранам Великой Отечественной войны по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин заявил, что ветераны Великой Отечественной войны ко Дню победы 9 мая получат единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей.

«У нас [в 2020 году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой», — сказал Путин.

Труженикам тыла президент пообещал выплатить по 50 тысяч рублей.

Ежегодные выплаты ветеранам ко Дню победы в последние годы составляли 10 тысяч рублей, труженикам тыла — пять тысяч.