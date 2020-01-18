Disney переименует студию 20th Century Fox. Она будет называться 20th Century Studios

Компания Disney, владелец киностудии 20th Century Fox, объявила о ее переименовании. Из названия и логотипа будет убрано слово «Fox», студия будет называться 20th Century Studios.

Disney также переименует принадлежащую ей кинокомпанию Fox Searchlight в Searchlight Pictures.

Официально причины такого шага не называются. The New York Times отмечает, что таким образом Disney, вероятно, хочет дистанцироваться от медиакорпорации Fox, которая раньше владела студией.

Первым фильмом, в титрах которого киностудия будет указана как 20th Century Studios, будет «Зов предков» с Харрисоном Фордом. Он выйдет 19 февраля.

Disney купила кинокомпанию 20th Century Fox (в составе медиахолдинга 21th Century Fox) у Fox в 2019 году. Сумма сделки составила 52 миллиарда долларов.

20th Century Fox — одна из крупнейших и наиболее известных киностудий в мире. Она была основана в 1935 году. Среди ее наиболее известных фильмов — «Звездные войны», «Крепкий орешек», «Титаник», «Аватар», «Люди Икс», «Чужой».