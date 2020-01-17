В Москве задержаны сообщники «бога Кузи». Их подозревают в мошенничестве на 15 миллионов рублей

Правоохранительные органы задержали семерых сторонников Андрея Попова, называющего себя «богом Кузей», сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержания, рассказала Волк, были проведены в рамках дела о мошенничестве на 15 миллионов рублей. По данным следствия, «бог Кузя» и его соучастники «под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов похищали у потерпевших денежные средства мошенническим путем». Потерпевшими по делу, следует из заявления Волк, считаются 15 человек.

Андрею Попову и троим его соучастницам ранее были вынесены приговоры. Дела еще семерых фигурантов выделили в отдельное производство. Подозреваемых объявили в федеральный розыск.

В настоящий момент, сообщила Волк, четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Еще трое задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Имена задержанных официальная представитель МВД не уточнила. 16 января СМИ со ссылкой на источники сообщали, что среди задержанных супруга Андрея Попова, находившаяся последние три года в федеральном розыске.

Секта «бога Кузи» существовала с конца 1990-х годов, сам Попов выдавал себя за православного священника. Активное расследование деятельности секты началось после того, как с разъяснениями по поводу ее деятельности в 2013 году выступила РПЦ. Попов был заключен под стражу в 2015 году, своей вины он не признает. В 2018 году Попов был приговорен к пяти годам колонии.