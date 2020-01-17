The Insider оценил недвижимость Сергея Лаврова в 600 миллионов рублей. Это больше его заработка за 100 лет

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров владеет недвижимостью общей стоимостью 600 миллионов рублей. Об этом пишет The Insider.

Как отмечает издание, Лаврову принадлежит трехэтажный особняк площадью 499 квадратных метров с участком в деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе. Дом указан в официальной декларации Лаврова с 2014 года, но The Insider обращает внимание, что рыночная стоимость этой недвижимости превышает 300 миллионов рублей — что эквивалентно доходу дипломата и его супруги за 66 лет.

Помимо этого, Лавров владеет квартирой площадью 247 квадратных метров в элитном доме в центре Москвы, рыночная стоимость которой также превышает 300 миллионов рублей. В этом же доме есть или была недвижимость у сына бизнесмена Геннадия Тимченко, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина и руководителя Первого канала Константина Эрнста. Квартиру, по официальным документам, Лаврову в 2007 году подарила его дочь Екатерина, которой тогда было 25 лет; она также указана в имущественных декларациях министра.