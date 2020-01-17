Основатель «Крошки-Картошки» продал часть бизнеса

Основатель сети фаст-фуда «Крошка-Картошка» Андрей Конончук продал часть бизнеса, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

В ноябре-декабре 50% доли в компаниях «Краш», «Сатурн», «Кивин», «Орион», «Юнифуд», «Галактика» и «Доминион», работающих под брендом «Крошка-Картошка», получил бизнесмен Денис Деко. Ранее владельцем всех семи компаний был один из основателей сети Андрей Конончук, пишет РБК.

Деко — один из первых «Крошки-Картошки», который позже отошел от управления франшизой. На долю, которую приобрел Деко, по данным собеседников РБК, приходится более 20% совокупной выручки «Крошки-Картошки».

Получить комментарии Конончука и Деко изданию не удалось. В «Крошке-Картошке» от официальных комментариев воздержались.

Сеть «Крошка-Картошка», специализирующаяся на блюдах на основе печеного картофеля, появилась на российском рынке в 1998 году. На пике популярности в России работали более 300 точек «Крошки-Картошки». На начало 2020 года, по оценке «INFOLine-Аналитики», у сети чуть более 200 точек. За 2018 год компания отчиталась о снижении прибыли на 1%, не раскрывая точные цифры. В «Крошке-Картошке» объяснили это сокращением целевой аудитории и снижением платежеспособного спроса. Эксперты, опрошенные РБК, в свою очередь отметили, что посещаемость сети падает как минимум с 2012 года.