BMW запустит в России прокат мотоциклов

Компания BMW планирует запустить в России приложение, позволяющее брать мотоциклы в аренду. Об этом сообщил глава подразделения BMW Motorrad в России Владимир Чайковский, пишет Forbes.

Предполагается, что услугу запустят весной 2020 года, но точные сроки пока неизвестны. Для аренды будут доступны 140 мотоциклов, из них половина — в Москве.

Сперва услугой смогут воспользоваться те, кто хочет совершить тестовую поездку перед покупкой мотоцикла. Затем компания разработает систему тарифов и станет предлагать мотоциклы для аренды на коммерческой основе.

Мотоцикл можно будет взять в аренду только в салоне, после поездки его нужно вернуть туда же. В BMW посчитали неэффективным классическую модель каршеринга, когда водитель забирает машину на улице и там же оставляет ее после поездки.