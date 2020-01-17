Американца, осужденного по обвинению в убийстве, помиловали за несколько часов до казни

Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Джорджия 16 января помиловал Джимми Флетчера Медерса, осужденного по обвинению в убийстве.

На сайте совета по помилованию сообщается, что смертный приговор Медерса заменили на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Как сообщает UPI, Медерса помиловали за несколько часов до его казни, которая была намечена на вечер 16 января.

В 1989 году Медерса осудили за убийство сотрудника круглосуточного магазина Дона Андерсона, совершенное в ходе ограбления в 1987 году. Совет по помилованию решил заменить наказание на более мягкое, поскольку присяжные при рассмотрении дела выступали за то, чтобы Медерса приговорили к пожизненному заключению. Но тогда местные законы не позволяли этого сделать.