Умер Кристофер Толкин. Он нарисовал карты Средиземья для «Властелина колец»

Умер Кристофер Толкин, младший сын создателя «Властелина колец» Джона Толкина. Ему было 95 лет.

Кристофер Толкин был автором многих оригинальных карт Средиземья, которыми были проиллюстрированы первые издания «Властелина колец» в 1950-х годах.

После смерти отца Кристофер Толкин доработал и опубликовал его незавершенные книги «Сильмариллион», «Дети Хурина», «Берен и Лутиэн» и 12-томную «Историю Средиземья».

До 2017 года Кристофер Толкин возглавлял компанию Tolkien Estate, обладавшую авторскими правами на произведения его отца.