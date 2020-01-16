Умер Кристофер Толкин. Он нарисовал карты Средиземья для «Властелина колец»
Источник: Tolkien Society
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Умер Кристофер Толкин, младший сын создателя «Властелина колец» Джона Толкина. Ему было 95 лет.
Кристофер Толкин был автором многих оригинальных карт Средиземья, которыми были проиллюстрированы первые издания «Властелина колец» в 1950-х годах.
После смерти отца Кристофер Толкин доработал и опубликовал его незавершенные книги «Сильмариллион», «Дети Хурина», «Берен и Лутиэн» и 12-томную «Историю Средиземья».
До 2017 года Кристофер Толкин возглавлял компанию Tolkien Estate, обладавшую авторскими правами на произведения его отца.