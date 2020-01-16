Поправки в Конституцию Украины о децентрализации власти отозваны из Верховной Рады

Проекта закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», внесенный президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду в середине декабря, отозван для доработки. Такое решение, объявила администрация Зеленского было принято после встречи президента с руководством фракции «Слуга народа».

«Мы решили сейчас снять этот вопрос с рассмотрения. Доработать его совместно с нашими коллегами из других фракций, для того, чтобы найти компромиссную позицию по этому законопроекту. В том числе, поработать с ассоциацией городов, которая очень активное участие в этом принимала», — цитирует «РБК-Украина» заявление лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

После доработки, сообщил Арахамия, законопроект будет вновь внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Законопроект, предложенный Зеленским, предусматривает, что в стране будет введена трехуровневая система местного самоуправления — община (громада), округ, область. Практику назначения президентом глав областных государственных администраций предлагает отменить, но ввести новую должность префекта, который будет представлять государство в округах, областях и столице. Законопроект вызвал критику как внутри страны, так и за ее пределами. Так недовольство планами ввести институт префектов высказали в Европарламенте. Посольства Германии и Канады, в свою очередь, заявили, что документ не укрепляет права общин и может нести угрозу демократическим процессам.