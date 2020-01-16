«Матросская тишина» запретила доставку книг с Ozon. В ОНК говорят, что теперь арестанты могут купить только кроссворды и Уголовный кодекс

СИЗО «Матросская тишина» перестало принимать для арестантов книги из интернет-магазина Ozon. Об этом «Интерфаксу» сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи со ссылкой на жалобу содержащихся в СИЗО предпринимателей.

По словам Хуруджи, руководство СИЗО не смогло объяснить членам ОНК запрет на доставку книг с Ozon.

Сейчас арестованным из «Матросской тишины» предлагают заказывать книги через ФСИН-магазин ФГУП «Калужское». «На момент посещения членами ОНК СИЗО купить через сайт этого ФГУП можно было три книги: сборник сканвордов, Уголовный кодекс РФ и учебник английского», — заявил Хуруджи.

На момент написания этой новости учебника английского на сайте магазина уже не было.

ФГУП «Калужское» — это структура ФСИН, которая продает товары для заключенных. «Медуза» нашла еще один интернет-магазин ФГУП «Калужское», где ассортимент книг шире. Могут ли арестанты «Матросской тишины» заказывать из него товары, неизвестно.