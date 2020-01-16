Depeche Mode и Уитни Хьюстон попадут в Зал славы рок-н-ролла

Объявлены имена музыкантов, которые в 2020 году будут введены в Зал славы рок-н-ролла. Список опубликован на сайте организации.

В Зал славы попадут певица Уитни Хьюстон, группы Depeche Mode, Nine Inch Nails, T. Rex, The Doobie Brothers и рэпер The Notorious B.I.G.

Торжественная церемония введения новых музыкантов в Зал славы состоится 2 мая.

Номинантами на включение в Зал славы рок-н-ролла могут стать музыкант или группа, чья первая запись вышла не менее 25 лет назад.