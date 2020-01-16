Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, освободили из СИЗО

Суд освободил из СИЗО бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже. Об этом «Медузе» сообщили в правозащитном объединении «Команда 29», которое оказывало юридическую помощь Цуркан.

Таким образом суд удовлетворил жалобу защиты Цуркан на меру пресечения в виде ареста. Адвокат Цуркан и глава «Команды 29» Иван Павлов заявил «Интерфаксу», что Цуркан уже выпустили из СИЗО «Лефортово».

Вместо содержания под стражей для Цуркан установлен запрет определенных действий.

По версии следствия, Карина Цуркан в 2015 году передала молдавскими спецслужбам проект документа Минэнерго РФ, касающийся международного сотрудничества российских энергетических компаний. Обвиняемая настаивала на своей невиновности.

Карину Цуркан задержали в июне 2018 года. В декабре 2019 года суд продлил арест Цуркан до марта 2020 года. В «Команде 29» назвали это незаконным, так как предельный срок содержания под стражей для Цуркан истек 13 декабря.