Выходец из Албании поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге. Его спасли демонстранты из Гвинеи

В Страсбурге 39-летний выходец из Албании совершил попытку самосожжения около здания Европейского парламента. Об этом сообщает местное издание Les Dernieres Nouvelles dʼAlsace.

Мужчина, выкрикивая слово «несправедливость», облил себя бензином и поджег свою одежду с помощью зажигалки. В этот момент у здания проходила демонстрация выходцев из Гвинеи — ее участники потушили огонь.

С ожогами лица и рук мужчина был доставлен в больницу. В его рюкзаке не обнаружили каких-либо опасных предметов. Как уточняет Les Dernieres Nouvelles dʼAlsace, незадолго до инцидента ему было отказано в получении убежища во Франции и он был должен покинуть страну.