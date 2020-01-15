В США покончил с собой актер Стэн Кирш, сыгравший в сериале «Горец»

В США в возрасте 51 года умер актер Стэн Кирш. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на офис коронера округа Лос-Анджелес. Также об этом сообщается на странице Кирша в фейсбуке.

По предварительным данным, актер покончил с собой, пишет The Hollywood Reporter. TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что жена Кирша нашла его повешенным в ванной.

Создатели сериала «Горец», где играл актер, выразили соболезнования в связи с его смертью.

Стэн Кирш наиболее известен по роли в сериале «Горец». Он на протяжении шести сезонов играл Ричи Райана — друга главного героя Дункана Маклауда. Также Кирш появился в эпизодической роли в сериале «Друзья». В последние годы он руководил собственной студией актерского мастерства в Лос-Анджелесе.