В России собираются создать авиакомпанию для Дальнего Востока и выпустить для нее специальный самолет

В России планируется создать авиакомпанию, которая будет специализироваться на перевозках пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах. Разработать соответствующие предложения поручил правительству президент РФ Владимир Путин.

В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений правительству, связанном с перевозками на Дальнем Востоке, есть пункт «о проектировании и запуске серийного производства самолета „Байкал“ на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации».

Речь идет о проекте российского турбовинтового самолета, который должен заменить Ан-2.

В России последние несколько лет действует программа субсидирования полетов в некоторые регионы, включая Дальний Восток. Авиакомпании, участвующие в ней, неоднократно заявляли о необходимости повышения тарифов. Пассажиры, в свою очередь, утверждали, что купить билета по «плоским тарифам» зачастую невозможно.