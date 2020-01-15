В Лос-Анджелесе самолет Delta сбросил топливо перед экстренной посадкой. На земле пострадали 60 человек

Шестьдесят человек, в том числе не менее двадцати детей, были вынуждены обратиться за медицинской помощью после того, как самолет авиакомпании Delta, заходивший на экстренную посадку в Лос-Анджелесе, сбросил топливо над городом.

Delta flight dumps jet-fuel over Los Angeles Bro vs. Sis

Авиакеросин попал, в числе прочего, на территорию нескольких школ, занятия в них были экстренно прерваны до тех пор, пока территорию не обследуют специалисты и не признают ее безопасной.

Топливо сбрасывал рейс Delta, летевший из Лос-Анджелеса в Шанхай. На борту Boeing 777-200 находились 288 пассажиров. Вскоре после вылета экипаж самолета сообщил о проблемах с двигателем и запросил экстренную посадку в аэропорту отправления.

Сброс топлива перед экстренной посадкой, подчеркнули в Delta, штатная процедура для того, чтобы снизить вес для безопасного приземления. Экстренная посадка, заявили в авиакомпании, прошла успешно, никто из находившихся на борту самолета не пострадал.