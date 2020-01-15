Российские банки оказались не готовы отказаться от Windows 7

Работа на компьютерах с Windows 7 обернется для российских банков проблемами, но полностью отказаться от этой ОС они пока не готовы. Об этом пишет «Коммерсант».

Microsoft 14 января перестала обслуживать Windows 7 (ОС вышла в 2009 году), банки обязаны оперативно перейти на Windows 10: работа без техподдержки противоречит требованиям безопасности профильного ГОСТа и правилам ЦБ.

По словам архитектора технологического центра Microsoft в России Ивана Будылина, прекращение техподдержки означает отсутствие обновлений безопасности.

Это в свою очередь грозит потерей данных. Как уточняет «Коммерсант», у ЦБ есть юридические основания привлечь банк к ответственности за отсутствие обновлений.

Близкий к ЦБ собеседник газеты заметил, что для регулятора главное, чтобы банки вовремя обнаруживали и ликвидировали угрозы. Официально в ЦБ ситуацию не прокомментировали.

Некоторые из банков, с которыми поговорил «Коммерсантъ», сообщили, что договорились с Microsoft о платной дополнительной поддержке Windows 7. В Microsoft назвали платную поддержку временной мерой, а не альтернативой обновлению ОС.

Альфа-банк потратил на обновление 25 тысяч машин до Windows 10 полтора года, сообщили «Коммерсанту» в финансовой организации. Переход на новую ОС банк закончил осенью 2019 года. ВТБ сообщил, что «обновление систем идет в плановом режиме».

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