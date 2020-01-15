Путин предложил вынести поправки в Конституцию на всеобщее голосование

Поправки в Конституцию, предложенные в ходе послания президента РФ Федеральному собранию, должны быть вынесены на всенародное голосование.

Путин подчеркнул, что предложенные поправки могут быть приняты парламентом, однако он все же считает необходимым провести голосование.

Среди предложенных президентом РФ поправок в Конституцию — утверждение премьер-министра и членов правительства Госдумой, а не президентом; закрепление индексации пенсий и размера МРОТ не ниже прожиточного минимума в основном законе, а также запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для ряда категорий госслужащих.

Кроме того, Путин заявил, что может быть изменено положение Конституции о двух президентских сроках подряд, и призвал прописать в основном законе в качестве требований для кандидата на пост президента страны постоянное проживание в России не менее 25 лет.

Обновление: ЦИК готов организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию, «в любой момент после того, как предложения будут окончательно сформированы», заявила «Интерфаксу» глава Центризбиркома Элла Памфилова. Для обсуждения поправок, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, может быть использован референдум либо внесены изменения в закон с новыми форматами голосования.