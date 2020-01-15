Путин предложил передать парламенту часть полномочий президента России

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России. Трансляцию послания вел телеканал «Россия 24».

Путин также предложил, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров.

Президент РФ, утверждающий сейчас состав правительства, по словам Путина, не будет иметь права отклонить кандидатуры, согласованные парламентом.

В то же время, подчеркнул Путин, за президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.

Путин добавил, что за президентом нужно сохранить право руководства вооруженными силами и силовыми ведомствами.