Литературную премию «НОС» получил Александр Стесин за роман «Нью-Йоркский обход»

Александр Стесин стал лауреатом литературной премии «НОС» за роман «Нью-Йоркский обход». Имя обладателя премии объявили вечером 14 января на церемонии в Центре имени Мейерхольда в Москве.

Писатель и врач Стесин живет в США, его книга рассказывает о буднях американского врача, больницах, сотрудниках и пациентах.

Награду критиков в 2020 году получила Линор Горалик за книгу «Все, способные дышать дыхание». Роман «Центр тяжести» Алексея Поляринова был удостоен приза зрительских симпатий.

Литературная премия «Новая словесность» («НОС») вручается с 2009 года. Ее учредителем является фонд Михаила Прохорова. Победитель премии получает статуэтку и награду в размере 700 тысяч рублей.