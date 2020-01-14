В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой. Пользователи, по данным сайта Downdetector, в основном жалуются на работу сайта (72%), проблемы с получением и отправкой сообщений (24%).

Пресс-служба «ВКонтакте» подтвердила сбой. «У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов „ВКонтакте“, но мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили «Медузе» в ВК.

«ВКонтакте» — самая популярная соцсеть в России. По данным ВК, на начало января ежедневно только на сайт заходили около 30 миллионов пользователей.