Шахматист Магнус Карлсен побил мировой рекорд по количеству партий без поражений. Он не проиграл 111 раз подряд

Норвежский шахматист Магнус Карлсен побил мировой рекорд по количеству партий без поражений в шахматах с классическим контролем времени. 14 января он сыграл вничью с голландцем Йорденом ван Форестом в рамках супертурнира в Вейк-ан-Зее, после чего его беспроигрышная серия достигла 111 игр подряд.

Предыдущее достижение — 110 игр — принадлежало советскому и нидерландскому гроссмейстеру Сергею Тивякову, а также хорвату Богдану Лаличу.

Последний раз Карлсен проигрывал 31 июля 2018 года.

Рекорд Тивякова и Лалича не является официальным, так как их достижения не были зафиксированы с соблюдением всех формальностей. Официальный рекорд по количеству матчей без поражений (100) ранее принадлежал китайцу Дин Лижэню — его Карлсен побил в октябре 2019 года.

Магнус Карлсен удерживает звание чемпиона мира по шахматам с 2013 года.