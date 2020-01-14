ЕСПЧ отказался признать политическим «второе дело ЮКОСа»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не признал политическим преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках «второго дела ЮКОСа». Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Вместе с тем, право Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство было нарушено, решил суд.

Денежных компенсаций им не назначили. По мнению ЕСПЧ, то, что суд установил нарушение Конвенции о правах человека в «деле ЮКОСа» — «достаточно справедливая компенсация морального вреда» (цитата по «Интерфаксу»).

В 2010-м Лебедев и Ходорковский получили по 14 лет лишения свободы по второму делу ЮКОСа, суд признал бывших руководителей компании виновными в хищении нефти и легализации дохода от ее продажи. Позднее сроки снизили до 11 лет. По первому делу Ходорковский и Лебедев получили в 2005 году по девять лет лишения свободы.

Ходорковского в 2013-м помиловал президент РФ Владимир Путин.