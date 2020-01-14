Дефицит бюджета США впервые за семь лет превысил 1 триллион долларов

По итогам 2019 календарного года дефицит бюджета США составил 1,02 триллиона долларов, объявило министерство финансов. Предыдущий раз, отмечает CNN, США заканчивали календарный год с дефицитом бюджета более триллиона долларов в 2012-м.

Разрыв между доходами и расходами бюджета, сообщает CNN, продолжает расти. Так в 2019 года он составил 357 миллиардов долларов, на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Главными факторами, влияющими на рост дефицита бюджета США в последнее время, являются сокращение налогов и бюджетная сделка, позволяющая президенту США Дональду Трампу в течение двух лет увеличивать расходы федерального правительства.