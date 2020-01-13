«Яндекс» протестирует в Европе каршеринг с тысячей электромобилей

«Яндекс» до конца 2020 года запустит в тестовом режиме каршеринг в Европе, рассказал Financial Times (FT) руководитель «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов.

В тестировании задействуют тысячу электрокаров, «Яндекс» рассматривает европейские города с благоприятными условиями для таких автомобилей.

Речь в том числе о Мадриде и Копенгагене, а также городах Италии и Франции, уточнил Рязанов.

Как пишет FT, в Европе «Яндекс.Драйв» может занять нишу, из которой постепенно уходят крупнейшие автопроизводители. Так, сервис ShareNow (совместное предприятие BMW и Daimler) в декабре объявил об уходе из Северной Америки и Великобритании и сократил бизнес в 18 городах Европы.

«Яндекс.Драйв» работает с февраля 2018 года, по утверждению компании, за два года он стал крупнейшим каршеринговым сервисом в мире, добавляет FT. В распоряжении «Драйва» 21 тысяча автомобилей.

Москва, по данным «Автостата», которые приводит FT, по количеству каршеринговых автомобилей — 30 тысяч — опережает Токио, Пекин и Шанхай, в каждом из которых в каршеринге задействовано 20 тысяч автомобилей. Кроме «Яндекс.Драйва», в России работают в том числе каршеринговый сервис YouDrive (принадлежит Mail.ru), «Делимобиль» (РБК связывало его с мэрией Москвы), BelkaCar (его долю на московском рынке в 2018-м оценивали в 20%).