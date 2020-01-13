Умер режиссер Константин Бромберг. Он снял фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи»

Кинорежиссер Константин Бромберг умер в возрасте 80 лет в Детройте, сообщил в фейсбуке режиссер и сценарист Михаил Идов.

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов „Чародеи“ и „Приключения Электроника“», — написал Идов. Он отметил, что его родители были хорошо знакомы с Бромбергом.

Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове. В 1958-1959 годах работал корреспондентом агентства печати «Новости» и режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965-м окончил сценарный факультет ВГИК в Москве. Свой первый фильм — короткометражку «Длинный день Кольки Павлюкова» — выпустил в 1968 году.

Бромберг известен как режиссер фильмов «Приключения Электроника» (1980) и «Чародеи» (1982). Также был автором трех сюжетов для детского юмористического киножурнала «Ералаш». После переезда в США Бромберг не занимался ничем, связанным с кино, сообщил Михаил Идов.