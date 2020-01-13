Три британских офшора решили передавать ФНС информацию о счетах россиян

Британские офшорные территории — острова Мэн, Гернси и Джерси — включили Россию в число стран, с которыми проводится автоматический обмен информацией о счетах, пишет РБК со ссылкой на официальные списки.

В 2019 году налоговая служба Великобритании исключила Россию из списка стран, с которыми обмен налоговыми данными проходит в автоматическом режиме. Федеральная налоговая служба, в свою очередь, исключила Великобританию и офшоры на островах Мэн, Гернси и Джерси из своего списка автоматического обмена информации.

Наличие России в списках для обмена информацией, отмечают опрошенные РБК эксперты, не гарантирует того, что Мэн, Гернси и Джерси передадут ФНС данные о счетах россиян. Например, считает партнер по международному налогообложению компании «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов, британские офшоры могут отказаться предоставить данные под предлогом опасений по поводу недостаточной защиты информации.

Если же Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран, заявили РБК представители российской фискальной службы.

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и , которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.

Владельцы активов в юрисдикциях, не участвующих в автообмене, к которым в настоящий момент относятся Мэн, Гернси и Джерси, по-прежнему должны каждый год сообщать налоговым органам о движении средств по счетам.