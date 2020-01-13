Телеканал CBS начал работу над сериалом «Кларисса» — сиквелом фильма «Молчание ягнят», сообщает Deadline.

Действие сериала будет происходить после описанных в «Молчании ягнят» событий. Главной героиней, как понятно из названия, станет агент ФБР Кларисса Старлинг.

Над сериалом будут работать Алекс Куртцман и Дженни Люмет, известные, в числе прочего, как продюсеры «Звездного пути».

Deadline пишет, что сначала будет снят пилот «Клариссы», и лишь потом канал определится с количеством серий и временем выхода их в эфир. Однако, отмечает издание, сценарная группа для работы над полноценным сериалом уже сформирована.

Роль Клариссы Старлинг в фильме «Молчание ягнят» (1990 год) играла Джоди Фостер, получившая за нее «Оскар». В фильме «Ганнибал» — продолжении «Молчания ягнят» — роль агента ФБР играла Джулианна Мур.

С 2013 по 2015 годы выходил сериал «Ганнибал» о Ганнибале Лекторе с Мадсом Миккельсеном в главной роли.