Счетная палата: власти регионов России предоставили правительству недостоверные данные о сокращении аварийных участков на дорогах

Счетная палата обнаружила, что региональные власти предоставили правительству недостоверные данные о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят ДТП. Об этом сообщает РБК со ссылкой на промежуточный отчет аудиторов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Региональные власти сообщали, что по состоянию на 2018 год в Ярославской агломерации нет мест концентрации ДТП, но в ГИБДД заявили о 40 таких участках. В Улан-Удэнской агломерации, по сообщениям властей, таких участков стало меньше на 76% (по данным ГИБДД, их, наоборот, стало больше на 194%). Неверные данные также предоставили по Кировской и Ижевской агломерациям, пишет ТАСС.

В Счетной палате отметили, что ни один из регионов России не смог снизить число мест концентрации ДТП на дорогах до 50% к концу 2018 года, как того требует нацпроект «Безопасные и качественные дороги».