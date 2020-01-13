«Мегафон» и «Билайн» предупредили о повышении стоимости части тарифов. В том числе из-за «закона Яровой»

Оператор связи «Мегафон» поднимет стоимость с 13 января, компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») — с 16 января, сообщают РИА Новости.

В «Мегафоне» сообщили, что повышают стоимость тарифов из-за роста потребления услуг. В компании отметили, что повышение затронет небольшую часть абонентов. В «Вымпелкоме» сказали, что повышают цены из-за расходов на реализацию требований российских законов, а также из-за интенсивного развития инфраструктуры.

В МТС и Tele2 не комментировали, станут ли повышать тарифы. Несколько читателей «Медузы» при этом сообщили, что Tele2 в начале года повысил стоимость некоторых тарифов примерно на 10%. Оператор анонсировал повышение цен на архивных тарифах в ноябре 2019-го.

В аналитическом агентстве Content Review сообщили РИА Новости, что тарифы дорожают из-за расходов на выполнение требований и . Аналитики прогнозируют, что услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17-18%.

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