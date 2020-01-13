«Коммерсант»: из крупнейшей грузовой авиакомпании России AirBridgeCargo начали уходить пилоты

Из AirBridgeCargo — крупнейшей в России грузовой авиакомпании, которая входит в , — начали уходить пилоты. Об этом сообщили два источника «Коммерсанта» на рынке авиаперевозок.

По словам одного из них, несколько пилотов перешли в «Аэрофлот» и «Победу» на фоне задержек зарплат, начавшихся в ноябре 2019 года. «Пилоты получали только оклад без полетных денег, которые составляют до 70% выплат», — сказал собеседник «Коммерсанта».

Другой собеседник «Коммерсанта» заявил, что зарплаты в AirBridgeCargo в конце прошлого года задержали только раз: сотрудникам не выдали аванс, но в день зарплаты перечислили сразу всю сумму, что не противоречит закону. Он добавил, что зарплата командира воздушного судна в AirBridgeCargo сопоставима с зарплатой в «Аэрофлоте» и составляет 600–700 тысяч рублей.

Собеседник «Коммерсанта» в группе «Волга-Днепр» подтвердил увольнение пилотов, но отметил, что за последний квартал 2019 года ушли десять человек, что, по его словам, нельзя назвать массовым оттоком. В AirBridgeCargo заявили, что задержек зарплат в компании не было, а ее штат полностью укомплектован.

По данным Росавиации, которые приводит «Коммерсант», AirBridgeCargo за 11 месяцев 2019 года сократила перевозки грузов и почты на 6,7%. Источник «Коммерсанта», близкий к группе «Волга-Днепр», полагает, что в 2019 году перевозчик получит около 100 миллионов рублей убытка. Но риска банкротства, по его мнению, нет. «Компании хватает средств на операционную деятельность, а вот по выданным кредитам, возможно, потребуется реструктуризация», — считает собеседник.