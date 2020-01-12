«Я одна из миллионов угнетаемых женщин». Единственная олимпийская медалистка Ирана покинула страну

21-летняя тхэквондистка Кимия Ализаде — единственная иранская спортсменка, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, — уехала из страны по политическим мотивам. Об этом Ализаде сообщила в своем инстаграме.

Ализаде назвала себя «одной из миллионов угнетаемых женщин в Иране». «Они отправляли меня туда, куда хотели. Я носила то, что они говорили. Я повторяла каждое их предложение. Они эксплуатировали меня, когда считали нужным», — написала спортсменка.

Она добавила, что власти Ирана одновременно радовались ее победам и критиковали вид спорта, который она выбрала. «Добродетельная женщина не должна раздвигать ноги», — процитировала Ализаде слова иранских спортивных функционеров.

Из поста спортсменки следует, что она уехала в Европу. Куда именно, не уточняется. По информации иранского агентства ISNA, которое первым сообщило об отъезде Ализаде 8 января, речь идет о Нидерландах.

В 2016 году Кимия Ализаде завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в состязаниях по тхэквондо. Ализаде стала первой и пока единственной иранской спортсменкой, получившей награду на Олимпиаде.