Умер султан Омана Кабус бен Саид, руководивший страной 50 лет

Султан Омана Кабус бен Саид умер 10 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни, сообщает Reuters.

Обновление. Новым султаном Омана стал бывший министр культуры страны Хайсам бен Тарек Аль Саид, сообщает «Аль-Джазира». Он приходится двоюродным братом Кабусу бен Саиду.

Кабус бен Саид родился в 1940 году в семье султана Маската Саида бен Таймура. В 1970 году он пришел к власти в результате бескровного дворцового переворота. После этого султанат Маскат был переименован в султанат Оман.