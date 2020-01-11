Президент Ирана выразил соболезнования украинскому народу и пообещал наказать виновных в крушении «боинга»

Виновные в том, что украинский «боинг» был сбит ракетой, будут привлечены к отвественности, заявил президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рухани также заверил Зеленского, что украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Украины по итогам разговора лидеров двух стран.

Также Рухани пообещал как можно быстрее провести процедуру опознания и репатриации тел погибших в результате крушения самолета. «Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе — до 19 января — тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться», — отметил в ходе телефонного разговора Зеленский.

Иран утром 11 января официально признал, что самолет «Украинских международных авиалиний», потерпевший крушения 8 января, был непреднамеренно сбит иранскими ПВО. Президент Украины назвал сделанное властями Ирана признание — «шагом в нужном направлении».

На борту разбившегося под Тегераном «боинга» находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины, а также граждане Канады и Великобритании.