Минпросвещения предложило ставить в школьных аттестатах «зачеты» вместо оценок за физкультуру, музыку и рисование

Министерство просвещения разрабатывает новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, сообщила «Российской газете» глава ведомства Ольга Васильева.

Новый порядок, по словам Васильевой, даст школам право вместо оценок ставить в аттестатах «зачет» или «незачет» по предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура». Васильева подчеркнула, что школы сами смогут решать, ставить оценки или «зачеты».

«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на „отлично“ , но ставить „тройку“ в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — сказала Васильева.