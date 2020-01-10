В Германии россиянина приговорили к семи годам за экспорт продукции двойного назначения в РФ в обход санкций

Суд в Гамбурге приговорил к семи годам тюремного заключения 69-летнего россиянина Владимира Д., признав его виновным в экспорте в Россию товаров двойного назначения в обход санкций.

Суд посчитал доказанным, что предприниматель из Баден-Вюртемберга в 2014-2018 годах поставлял в Россию продукцию, которую можно использовать в авиации и космической отрасли. Санкции, введенные из-за ситуации на Украине в 2014 году, запрещают экспорт этих товаров в Россию.

В федеральной прокуратуре говорят, что россиянин, более 25 лет живущий в Германии, намеренно вводил таможню в заблуждение. Некоторые товары он перевозил в Россию в багаже самолета, что угрожало таможенникам и пассажирам.