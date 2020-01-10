Самолет NordWind получил повреждения при жесткой посадке в Анталье

Самолет A321-200 российской авиакомпании NordWind совершил жесткую посадку в аэропорту турецкой Антальи, сообщает издание AirportHaber. При приземлении часть шасси лайнера пробила корпус.

В самолете не было пассажиров, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Среди тех, кто находился на борту, никто не пострадал.

Обновление. В авиакомпании NordWind сообщили «Интерфаксу», что при уходе самолета на второй круг «из-за сдвига ветра произошло грубое приземление». После этого самолет ушел на новый круг и благополучно приземлился.