Российский корабль опасно сблизился с американским эсминцем в Аравийском море

Пятый флот США обвинил экипаж российского корабля в опасном сближении с американским эсминцем в Аравийском море. В заявлении флота говорится, что российский разведывательный корабль «Иван Хурс» подошел к эсминцу «Фаррагат» на расстояние около 55 метров. Американские военные опубликовали видео инцидента.

ВМС США утверждают, что российский корабль «агрессивно приблизился» к эсминцу, создав угрозу столкновения. Экипаж эсминца потребовал от российских моряков изменить курс. В заявлении говорится, что сначала они отказались это сделать, но затем все же выполнили требование.

Министерство обороны России, как сообщает «Интерфакс», возложило ответственность за случившееся на американских моряков.

«Именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса», — говорится в заявлении Минобороны России.

Министерство назвало действия экипажа эсминца непрофессиональными и обвинило американских моряков в сознательном нарушении международных норм безопасности мореплавания. «Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем», — утверждает Минобороны.