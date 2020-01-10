«Гоголь-центр» и Deutsches Theater Berlin совместно поставят спектакль по пьесе Кирилла Серебренникова

Deutsches Theater Berlin и «Гоголь-центр» работают над совместным спектаклем по пьесе Кирилла Серебренникова «Декамерон», написанной по мотивам книги Джованни Боккаччо.

Deutsches Theater Berlin, сообщили «Медузе» в пресс-службе «Гоголь-центра», приехал репетировать в Москву.

Кириллу Серебренникову предложили поставить спектакль на сцене Deutsches Theater Berlin — одного из старейших немецких театров — в 2016 году. Тогда режиссер предложил в качестве литературного материала «Декамерон» Боккаччо.

Работа над спектаклем была остановлена в 2017 году, когда Кириллу Серебренников предъявили обвинения . В 2019 году, несмотря на продолжающийся судебный процесс, работу над «Декамероном» было решено возобновить.

«Мы несколько раз переносили сроки премьеры в надежде на скорое окончание кафкианского процесса. Процесс не заканчивается. И если режиссер Кирилл Серебренников из-за ежедневных судов и отсутствия паспорта не может приехать в Берлин, то Deutsches Theater Berlin принял решение приехать репетировать в Москву», — цитирует пресс-служба «Гоголь-центра» заявление Deutsches Theater Berlin.

Премьера спектакля, который как режиссер-хореограф ставит Евгений Кулагин, состоится в Берлине на сцене Deutsches Theater Berlin 8 — 10 марта.