FT: Великобритания готовит новые санкции в отношении россиян, нарушающих права человека

Великобритания разрабатывает новые санкционные меры, которые будут действовать после завершения процедуры выхода страны из Евросоюза. Речь, пишет The Financial Times, идет о санкциях в отношении иностранцев, причастных к нарушению прав человек, в том числе гражданах России.

Санкционные меры, которые власти Великобритании планируют представить в ближайшее время, предусматривают заморозку активов лиц, попавших в черные списки.

Перечень иностранцев, на которых будут распространяться санкции, будет опубликован позднее. Предполагается, что в первую очередь в нем окажутся некоторые граждане России, Ливии и Северной Кореи. Также не исключено, что под санкции попадут граждане Саудовской Аравии, причастные .

Планируется, что санкции вступят в силу сразу же после 31 января, когда Великобритания должна завершить выход из Евросоюза.

Парламент Великобритании в 2019 году принял «Поправку Магнитского», которая позволит британским властям накладывать персональные санкции на иностранных чиновников, подозреваемых в причастности к коррупции и нарушению прав человека, не координируя свои действия с Евросоюзом, в состав которого пока входит эта страна.

Работа над «Поправкой Магнитского», сообщалось тогда, была активизирована после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В покушении на Скрипалей Лондон обвинил Россию. Москва причастность к отравлению экс-сотрудника ГРУ и его дочери категорически отрицает.