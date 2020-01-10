В списке российских долларовых миллиардеров, который составляет Forbes, появились два новых участника — основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.

Миллиардерами Тимашев и Баронов стали благодаря сделке с американским венчурным фондом Insight Partners, который покупает Veeam Software за 5 миллиардов долларов.

Исходя из суммы сделки, которая пока не закрыта, а также и стоимости других активов Тимашева и Баронова, состояние каждого из них Forbes оценивает в 1,2 миллиарда долларов.

Компания Veeam была создана в 2006 году. Она занимается разработкой продуктов в области резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности и облачного хранения.

Forbes включает Тимашева и Баронова в число 200 богатейших россиян c 2017 года. В 2018 году состояние каждого из них издание оценивало в 950 миллионов долларов.