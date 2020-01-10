Bloomberg: «Брекзит» уже обошелся экономике Великобритании в 170 миллиардов долларов

Решение Великобритании выйти из Евросоюза уже стоило экономике страны 132,8 миллиарда фунтов стерлингов (173,8 миллиарда долларов). Об этом говорится в исследовании Bloomberg Economics, авторы которого сравнили отставание Великобритании от других стран «Большой семерки» в 2016-2019 годах.

Агентство отмечает, что исторически экономика Великобритании отставала от экономик стран G7, но после решения о «Брекзите» это отклонение усилилось. Сейчас британская экономика меньше на 3%, чем могла быть, основываясь на результатах других стран — членов «семерки».

К концу 2020 года, прогнозирует Bloomberg, экономические потери Великобритании от «Брекзита» достигнут 203 миллиардов фунтов (265 миллиардов долларов).

Палата общин Великобритании (нижняя палата парламента) 9 января одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза. Теперь документ должна рассмотреть Палата лордов (верхняя палата парламента). Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвал Палату лордов не препятствовать принятию законопроекта. Ранее Евросоюз согласился отложить «Брекзит» до 31 января 2020 года.