Белорусский суд приговорил двух человек к смертной казни за убийство учительницы

В Белоруссии приговорили к смертной казни двух жителей Могилевской области, признанных виновными в убийстве.

Первый в 2020 году смертный приговор вынес 10 января Могилевский областной суд. Высшая мера наказания назначена братьям Илье и Станиславу Костевым, которые убили свою учительницу и подожгли ее дом.

Подсудимые, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна», в ходе суда признали свою вину и раскаялись.

Вынесенный братьям Костевым приговор еще может быть обжалован в суде высшей инстанции.

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь.

В 2019 году в Белоруссии были казнены трое приговоренных к смертной казни, еще троим жителям страны были вынесены смертные приговоры.