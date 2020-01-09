В Урюпинске редактора газеты уволили за публикацию фото федерального политика ниже снимка областного депутата

Мэр Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину за то, что в газете фото федерального политика разместили ниже снимка областного депутата. Об этом пишет «Российская газета» («Урюпинская правда» — ее партнер).

О каком федеральном политике идет речь, не уточняется. Комментарий мэра корреспонденту РГ получить не удалось.

По информации издания, Шушлебину уволили по 278 статье Трудового кодекса, которая позволяет увольнять сотрудника без объяснения причин.

Шушлебина обжаловала увольнение в суде.