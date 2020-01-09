В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль

Самый активный вулкан Мексики Попокатепетль утром 9 января выбросил столб пепла высотой три километра, сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred. На записи веб-камеры, установленной в районе вулкана, видно извержение лавы.

Спутник Национального управления океанических и атмосферных исследований США снял извержение вулкана из космоса.

Взрыв с умеренным содержанием пепла произошел в 6:33 утра по местному времени (в 15:33 по Москве). Специалисты Cenapred призвали не приближаться к вулкану.

Попокатепетль — второй по величине и самый активный вулкан Мексики. Его высота составляет 5426 метров. Вулкан расположен в 70 километрах от Мехико, столицы Мексики.